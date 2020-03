Il sindaco Solari ringrazia i Carabinieri che presidiano l'alta Val di Vara: "Sempre al nostro fianco"

La Spezia - "In questi giorni di difficoltà ho sempre avuto al mio fianco l’Arma dei Carabinieri, in particolare la mia piccola stazione composta da soli 5 militari, ai quali spetta il compito di vigilare su tre comuni e su oltre 300 km/q di superficie". Lo afferma il sindaco di Carro, Antonio Solari, con un intervento di ringraziamento rivolto alle forze dell'ordine attive nel vasto territorio dell'alta Val di Vara.

"Eppure ad ogni chiamata la risposta è sempre stata immediata e puntuale. Il comandante maresciallo Zerilli e la sua squadra dimostrano ora più che mai l’importanza del presidio sul territorio. In questo momento vorremmo che fossero di più come se ci potessero difendere da questo nemico... non dimentichiamolo in futuro e ricordiamoci quello che hanno fatto, che faranno per noi! Grazie", conclude Solari.