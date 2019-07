Il sindaco Peracchini incontra i cittadini del quartiere della Chiappa

La Spezia - Ieri pomeriggio, in un incontro organizzato dai “Ragazzi della Chiappa”, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato le persone del quartiere della Chiappa nella Piazzetta Alessandrini in seguito ai lavori di abbellimento e di decoro effettuati dall’Amministrazione affinché possa diventare sempre più luogo di incontro e di socializzazione per il quartiere.



All’incontro erano presenti, oltre al Sindaco Peracchini, il Consigliere Regionale Andrea Costa, il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri, i consiglieri Comunali Marco Tarabugi, Sauro Manucci, Lorella Cozzani, Simone Vatteroni.



“Ringrazio tutti i cittadini per la partecipazione – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – un’occasione di ascolto e di scambio prezioso arricchito dai suggerimenti degli abitanti che non rimarranno inascoltati”



Durante l’incontro era presente anche il parroco della Parrocchia di San Bernardo Abate Don Davide che ha offerto una benedizione alla piazzetta.