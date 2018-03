Il sindaco Peracchini e l’assessore Giulia Giorgi in visita alla Ludoteca

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini accompagnato dall’assessore alla città dei Bambini Giulia Giorgi e dal dirigente del servizio Mario Piazzini, si è recato presso la Ludoteca civica per effettuare una visita all’interno della struttura. Peracchini ha incontrato il personale che con grande passione gestisce un servizio dedicato ai bambini la cui offerta è davvero vasta. I bambini possono dedicarsi ad attività di gioco libero e organizzato, di lettura e animazione alla lettura, prestito di giocattoli, libri e film; attività di laboratorio, percorsi creativi, animazioni, feste ed eventi. Sono a disposizione degli utenti circa 1200 giochi, 3000 libri e 1500 film e cartoni animati.



Tutti i materiali presenti all’interno sono suddivisi per genere e portano indicata l’età a cui sono rivolti; giocattoli e libri sono collocati in scaffali aperti a disposizione di bambini e ragazzi che possono sceglierli liberamente. La struttura si rivolge a bambini e ragazzi in età compresa fra i 3 e i 14 anni a Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. Collabora, su progetti specifici, con le Scuole Secondarie di secondo grado e attiva tirocini per le Università in convenzione. La Ludoteca offre l’opportunità di stare insieme agli altri, leggere e giocare liberamente, fantasticare, inventare, costruire, chiacchierare, confrontarsi, collaborare.



Per accedere è necessaria l’iscrizione annuale. Si possono iscrivere bambini e ragazzi 3/14 anni e gruppi classe e l’iscrizione comprende, oltre all'accesso al Servizio, l’uso dei libri e dei giocattoli a disposizione degli utenti in Ludoteca e il prestito gratuito di libri, giocattoli, videocassette o DVD.