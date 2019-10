Il rosario recitato per le vie della città

La Spezia - Papa Francesco non cessa di esortare la Chiesa ad essere sempre più una “Chiesa in uscita”, capace di mostrarsi al mondo e di presentarsi come testimone sincera e credibile del messaggio cristiano. Già da alcuni anni, alla Spezia, le iniziative cosiddette della “pastorale di strada” intendono muovere proprio in questa direzione. Alcune di quelle iniziative, nella prima parte dell’anno, sono organizzate in modo specifico dalla pastorale giovanile: la “tenda della pace”, la “notte bianca” di San Giuseppe, la Veglia vigiliare della Pentecoste. A fine ottobre, invece, il testimone passa per così dire ai volontari e alle volontarie dell’Unitalsi, che propongono a tutti gli spezzini, a conclusione del “mese del Rosario”, la recita del Rosario lungo via Veneto, una delle principali arterie cittadine, dalla cattedrale di Cristo Re sino alla chiesa di Mazzetta. La proposta si ripete quest’anno mercoledì prossimo 30 ottobre.

A?nche quest’anno, avvicinandosi la fine del mese di ottobre, dedicato come è noto alla pia pratica del Santo Rosario, la sottosezione spezzina dell’Unitalsi organizza la recita del Rosario in processione lungo le vie del centro cittadino, con sosta davanti all’ospedale civile di Sant’Andrea. L’Unitalsi, come è noto, è l’associazione che si occupa di organizzare ogni anno pellegrinaggi di persone malate o invalide a Lourdes o ad altri santuari italiani ed europei. Organizza inoltre ogni anno l’11 febbraio, ricorrenza liturgica della Madonna di Lourdes, la celebrazione della Giornata mondiale del malato. La sede spezzina dell’Unitalsi è a Mazzetta, presso la parrocchia di San Pietro apostolo. Il Rosario recitato per le vie cittadine, una bella iniziativa avviata alcuni anni or sono, verrà ripetuto mercoledì prossimo 30 ottobre. L’appuntamento sarà alle 21 davanti alla cripta della cattedrale di Cristo Re in piazza Europa, con il vescovo Luigi Ernesto Palletti e con i parroci. I fedeli muoveranno in processione lungo via Veneto, accompagnando la statua della Madonna di Lourdes portata a spalle dai volontari Unitalsi. Il percorso, che si svolge nelle ore serali, è accompagnato dalla luce delle fiaccole (”aux flambeaux”), che saranno distribuite dagli organizzatori a tutte le persone partecipanti. Lungo il percorso ci saranno alcune soste, la più significativa è ogni anno quella di fronte ai cancelli dell’ospedale, luogo di sofferenza ma anche di preghiera e di speranza cristiana. La conclusione del percorso sarà, attorno alle 22, nella chiesa di Mazzetta, con le parole del vescovo e la benedizione. Tutti i fedeli della città e della diocesi sono invitati ad intervenire, portando anche gli stendardi associativi.