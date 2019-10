Il ritorno degli aranci sotto il castello San Giorgio

La Spezia - Un sabato al parco tra animazione, teatro, visite guidate, laboratorio degli orti e sopratutto inaugurazione dell'aranceto, con la consegna delle ricompense ai donatori che hanno aderito al progetto “Un Aranceto per Spezia”, sostenuto da Fondazione Carispezia nell’ambito della “Call for crowfunding 2018” in collaborazione con Eppela. Ad inaugurare il baby-agrumeto (nel senso che le circa 20 piante oggi sono alte meno di mezzo metro) a mezzogiorno il sindaco Pierluigi Peracchini, con la benedizione di un frate di Gaggiola. L’associazione Orti di San Giorgio, concessionaria dell’area comunale organizza una festa ad hoc in collaborazione con Aidea e Slow Food aperta a tutti, per salutare l’avvio del Il programma è ricco, così come l’aperitivo del mattino e della sera organizzati in collaborazione con l’Orto Bar: si parte.



Tornano gli aranci sotto il castello San Giorgio, i preziosi alberi che un paio di secoli or sono digradavano dalla collina fino al mare lungo una via non a caso ribattezzata “Vico degli Aranci”.

Spettacoli teatrali, attività per bambini, reading, visite guidate e molto altro coloreranno l’evento. Quella di sabato è la tappa conclusiva del progetto che ha reso possibile la messa a dimora di 30 piante d’agrumi dislocate nel parco con il contributo di numerosi donatori, che riceveranno le ricompense durante la festa di sabato.



Ecco il programma in progress: dalle 10 alle 12,30 animazione per bambini con i Vagabondi sulla piana del Cavaliere, bookcrossing presso l’Orto Bar, laboratorio didattico “L’insalata era nell’orto” dal seme alla pianta a cura dei volontari degli Orti, sempre al mattino dalle 10,30 alle 13 visite guidate alla scoperta della flora mediterranea selvatica e delle coltivazioni urbane.

Dopo pranzo si riparte alle 15 con le visite guidate al parco e le letture delle opere della scrittrice recentemente scomparsa Pia Pera, una delle ispiratrici del parco urbano delle clarisse; alle 18 secondo spettacolo teatrale di Lorenza Zambon “Terza lezione di giardinaggio per giardinieri planetari. Semi di futuro”, a fine serata aperitivo di saluto all’Orto Bar Il Poggio.



F.L.