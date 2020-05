Il ritorno a scuola per elementari e medie. Spunta l'ipotesi delle "lezioni all'aperto"

La Spezia - Come si tornerà a scuola partendo dalla questione spazi. Con le nuove normative non ancora definite non tutti potrebbero essere presenti in classe. La soluzione potrebbe arrivare con più lezioni fuori dagli istituti e alla scoperta della città. Al momento è ancora un'ipotesi ma coglie il favore sia dell'assessore Giulia Giorgi che dei commissari e consiglieri Paolo Manfredini e Massimo Baldino Caratozzolo. Dell'idea si è discusso nel corso della IV commissione consiliare che ha toccato il tema dei servizi sociali e della scuola (clicca qui per leggere la prima parte).

Nel punto sulla scuola l'assessore Giulia Giorgi ha spiegato: “Potenzieremo la didattica a distanza e garantiremo il comodato d'uso per i libri per le fasce più deboli. E' una priorità. Inoltre cercheremo di intervenire sulla fascia 0-3 anni”.

Nel suo intervento Manfredini ha detto: “Sul comodato d'uso non posso che essere d'accordo. Gli ultimi aggiornamenti sul tema del ritorno a scuola potrebbero portare alla didattica suddivisa e a meno presenze in classe per il numero degli studenti presenti. Chiedo se sia possibile ragionare, per le primarie e le secondarie di primo grado, la possibilità di coinvolgere il sistema museale e valutare anche degli itinerari scuola”.

Giorgi sulle proposte avanzate da Manfredini ha risposto: “Il tema degli spazi mi preoccupa molto e ci ho già riflettuto. Con il dirigente Curletto cercheremo di arrivare ad un sistema di rete. La mia idea è garantire alle famiglie un servizio ad hoc passando anche dalle scuole. ”.