Il ritiro dell'Azione cattolica al confine tra Lunigiana e Garfagnana

La Spezia - L’Azione cattolica ragazzi della diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato, insieme al settore Giovani, ha organizzato dal 24 al 26 agosto un ritiro per educatori e per responsabili, ritiro che si è svolto presso il santuario della Madonna della Guardia del Monte Argegna, in provincia di Lucca, proprio al confine tra la Lunigiana e la Garfagnana. Il ritiro ha avuto per tema un interrogativo: «Educatori o super –eroi?». Come sottotitolo una frase della seconda lettera di Paolo ai Corinti: “Ti basta la mia Grazia”. Nella pace dei prati e delle montagne del santuario, venti ragazze e ragazzi di diverse età e di varie parrocchie della diocesi hanno giocato, pregato e condiviso momenti intensi di dialogo e di riflessione sul tema del servizio educativo. Il ritiro si è svolto nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie tuttora in vigore ed ha avuto come traccia di riferimento il brano del Vangelo di Marco ai versetti da 35 a 45 del capitolo decimo. La riflessione svolta in comune ha permesso d’interiorizzare il concetto che «chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Durante il ritiro, i momenti di condivisione hanno rappresentato anche gioiosi momenti di crescita nei quali i partecipanti hanno potuto scoprire se stessi, imparare metodologie educative nuove e riconoscere nella vocazione educativa la dimensione fondamentale del servizio a Gesù, svolto con i ragazzi e per i ragazzi. Il ritiro si è concluso con grande soddisfazione di tutti e con la promessa di nuovi incontri a “distanza di tempo ravvicinata” per nuove iniziative di formazione.



Andrea Giudice