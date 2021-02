Il ricordo delle vittime, le parole del Papa e la voce della Consulta delle religioni spezzina

La Spezia - Il suono a morto delle campane di tutte le chiese della città della Spezia, con il contrappunto delle sirene delle navi alla fonda nel porto, ha accompagnato venerdì mattina il ricordo di tutte le vittime provocate dalla pandemia di Covid-19. L’iniziativa di commemorazione si è svolta, alla Spezia, nel cimitero urbano dei Boschetti, nell’area antistante la cappella di Cristo Redentore. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti, a nome di tutti i presenti, ha recitato la preghiera composta da Papa Francesco proprio in suffragio delle vittime. Preghiera che sottolinea, tra l’altro, come “sia giunto il momento per ritrovare un cammino nuovo dell’umanità” e per costruire “un mondo più degno”. E’ seguita la lettura di un breve documento da parte della portavoce della consulta comunale delle religioni Milena Palladini, dell’Istituto Buddista Soka Gakkai: “Riconosciamo in questo incontro - ha detto tra l’altro -un’occasione per tutti a porre una grande attenzione alla cura della vita interiore e spirituale”. Brevi interventi sono stati pronunciati dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dal prefetto Maria Luisa Inversini. L’iniziativa, svoltasi anche nelle altre città capoluogo della Liguria, ha inteso ricordare a tutta la cittadinanza il primo anniversario dall’”esplosione” diffusa della pandemia anche in Italia, con la conseguenza di un numero molto alto di persone decedute. Da domani, come è noto, la Liguria torna in “fascia gialla”, con minori restrizioni, ma questo - come ha sottolineato il prefetto - non deve allentare la guardia, a fronte anche dell’esigenza di incrementare il numero delle persone vaccinate.