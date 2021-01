Il promemoria di Acam Ambiente: "Dal 4 gennaio via all'utilizzo dei mastelli col tag"

La Spezia - Acam ambiente ricorda che dal 4 gennaio 2021, nelle aree della città in cui resta attiva la raccolta differenziata porta a porta, gli utenti, per il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile, dovranno utilizzare il nuovo mastello grigio con “tag” (ove previsto, il sacco azzurro con “tag”) secondo i nuovi calendari già consegnati. Chi ne fosse ancora sprovvisto deve ritirare la propria dotazione presso gli sportelli Ambiente di Via Picco 18 o di Via Pascoli 64.



Anche le utenze servite da contenitori condominiali dovranno conferire il rifiuto residuo non riciclabile esclusivamente con il nuovo mastello grigio con “tag” (ove previsto, il sacco azzurro con “tag”) posizionandolo nel punto in cui si trovava il bidone grigio carrellato condominiale.



Anche la raccolta dei mastelli rossi per il conferimento dei pannoloni e dei presidi sanitari verrà svolta secondo i giorni indicati sui nuovi calendari.



Per gli utenti delle isole zonali non vi saranno cambiamenti, potendo conferire i rifiuti senza limitazione di giorno né di orario.