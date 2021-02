Il progetto: palestra all'aria aperta alla Maggiolina con 6 macchine e circuito a corpo libero

La Spezia - Ventimila euro per allestire una palestra all'aria aperta nel lato Canaletto del Parco della Maggiolina. E' la somma che il Comune della Spezia intende spendere, con il cofinanziamento al 50 per cento da parte di Anci, attraverso la partecipazione al “Progetto sport nei parchi” e più precisamente a quanto previsto per la “Linea Intervento 1 – modello progettuale medium”.



Il progetto di fattibilità approvato dall'amministrazione su impulso dell'assessore allo Sport, Lorenzo Brogi, comunale prevede l’installazione di 6 macchinari oltre che di un circuito a corpo libero per almeno cinque utilizzatori contemporaneamente. Ora, deliberata l'adesione al progetto lanciato da Anci, il Comune della Spezia attende di sapere se risulterà tra quelli selezionati per il cofinanziamento.