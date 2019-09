Il progetto dell'area camper nelle mani del Consiglio di Stato

La Spezia - Il Tar aveva respinto il ricorso, ma la Di Vita Paolo Pietro non ci sta e si rivolge in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento o la riforma della sentenza dei giudici genovesi riguardo all'atto comunale di restituzione e sgombero del terreno di 3.500 metri quadrati in Via Valdilocchi.

Sull'appezzamento il Comune ha previsto da tempo di realizzare una nuova area camper, inserendo il progetto nel Piano degli investimenti 2018-2020.



L'area, in passato di proprietà dell'Enel, è stata acquisita dal Comune che già due anni fa aveva intimato al titolare del contratto di locazione stipulato a suo tempo con Enel (e in seguito disdettato dal colosso dell'energia) di liberarla. In seguito al ricorso presentato all'epoca dalla società di rimessaggio, il Tar riconobbe il diritto di permanenza per l'assenza di motivi di "pubblica utilità". Questa volta, però, i legali del Comune della Spezia, guidati da Stefano Carrabba, hanno fatto valere l'approvazione del progetto e la presenza di un finanziamento ministeriale.



Sono ancora in attesa di un pronunciamento giudiziario, dunque, i lavori per la realizzazione dell'area camper, per la quale è prevista una spesa totale di 900mila euro, 435mila dei quali provenienti dal bilancio comunale e i restanti dal cofinanziamento ministeriale.