Il prof Montagnoli va in pensione, ha avvicinato alla musica generazioni di alunni

La Spezia - Grande festa all' Istituto comprensivo Don Milani per il pensionamento del docente di musica Maurizio Montagnoli, una vera e propria istituzione in virtù dei suoi ultimi 28 anni trascorsi alla media Piaget.

Insegnante molto preparato, cordiale e sempre disponibile ha avvicinato alla musica generazioni di alunni della Chiappa collaborando con numerosi dirigenti tra cui Paolo Bartolozzi,Rosanna Cucurnia, Gian Carlo Beretta sino alla attuale preside Maria Torre.

Rispettato dagli alunni e benvoluto da tutti i colleghi ha contribuito a tante iniziative della scuola da concerti , gite scolastiche, laboratori ed in ultimo all'Erasmus dimostrando di saper superare qualsiasi difficoltà. Nell'ultimo collegio "virtuale" i colleghi gli hanno dedicato un bellissimo video ricordo con le tappe più importanti del suo percorso scolastico il tutto grazie alla disponibilità delle colleghe Elisabetta Piastri,Rossella D'Imporzano e Elena Milazzo.

Una partenza tra le lacrime ma conoscendone lo spirito a settembre sicuramente sarà già a disposizione come esterno-volontario per la "sua" Piaget.