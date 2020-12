Il primo vaccinato contro il Covid del Sant'Andrea: "Più coraggioso non farlo"

La Spezia - "Mi hanno chiesto se c'è paura a vaccinarsi. Ho risposto che è molto più coraggioso non farlo. Il Covid è una malattia tremenda e per me è una grande emozione essere tra i primi ad aderire alla campagna. E' un atto di responsabilità perché proteggiamo noi stessi e la comunità, quindi così potrò mettere al sicuro anche la mia famiglia, i miei conoscenti. Spero che il personale sanitario aderisca in maniera massiccia". Lo ha dichiarato Franco Piu, 58 anni, dirigente di tutte le professioni sanitarie in Asl 5 nei momenti precedenti alla somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid. L'evento è stato trasmesso in diretta, sui canali social della Regione Liguria, con collegamenti da tutte le aziende sociosanitarie della Liguria. A introdurre Piu è stata Daniela Troiano, commissario straordinario uscente di Asl 5, che ha dichiarato: "E' un piacere immenso presentare il primo vaccinato del Sant'Andrea della Spezia. Asl 5 continuerà oggi con la campagna. Questa mattina, al plesso ospedaliero del San Bartolomeo di Sarzana è stato vaccinato il dottor Raffaele Staffiere, responsabile del Pronto soccorso del San Bartolomeo. Oggi cominceranno anche le vaccinazioni alla Rsa Campo del Vescovo di Brugnato".

Prima di chiudere il collegamento Troiano ha annunciato: "E' stato fatto un programma vaccinale che lascerò al nuovo commissario Paolo Cavagnaro. Ringrazio tutti per questa esperienza sia in Asl 5 che per il nuovo incarico che mi è stato affidato".