Il primo giorno dell'anno la città e la diocesi festeggiano la Giornata mondiale della pace

La Spezia - In occasione della Giornata mondiale della pace, indetta per il 1° gennaio, il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebra martedì alle 18 nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia la Messa vigiliare, nel corso della quale illustrerà il messaggio di Papa Francesco. Al termine della Messa saeà cantato il tradizionale “Te Deum” di ringraziamento per l’anno che termina. Mercoledì il vescovo farà altrettanto, sempre alle 18, nella basilica concattedrale di Sarzana. La Messa si concluderà con il canto del “Veni Creator” per il nuovo anno. Ricordiamo che il messaggio del Papa quest’anno ha per tema “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.