Il presidente della Provincia ricorda Angelo Landi: "Grande esempio politico"

La Spezia - Ci ha lasciati un galantuomo, un intellettuale che ha incarnato sobrietà e determinazione nel panorama della politica spezzina. Angelo Landi è stato Amministratore locale, Presidente della nostra Provincia e Deputato. Ha militato con grande convinzione ideale nelle fila del socialismo, offrendo a tutta la comunità alcuni tra i progetti più ambiziosi per lo sviluppo imprenditoriale, economico e sociale del territorio: uno, tra i molti, quello di avvicinare La Spezia al nord del Paese e dell'Europa e che tutti conosciamo come Tirreno-Brennero. Alla sua famiglia rivolgo sentimenti di cordoglio e di riconoscenza per quanto Angelo ha fatto per la nostra Città e per tutta la Provincia: l'esempio che ci ha donato nell'impegno politico e la sua specchiata integrità morale rimangono come eredità per tutti noi che, oggi, soffriamo per la sua scomparsa.



Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia.