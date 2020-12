Il presidente della Pa primo spezzino vaccinato contro il Covid

L'esperienza di Andrea Frau: "Non abbiate timore. In attesa anche del secondo richiamo potrò fare la mia vita normale. Infatti rimessa a posto la divisa andrò in ufficio a lavorare come tutti gli altri giorni".

La Spezia - E' Andrea Frau, presidente della Pubblica assistenza della Spezia, il primo spezzino ad essere vaccinato contro il coronavirus. Frau ha risposto all'appello della Regione Liguria che ha chiesto ai presidenti delle pubbliche assistenze e della Croce rossa regionali di aderire alla campagna vaccinale, come primi testimoni (CDS ne aveva parlato qui).

Così è stato e questa mattina al San Martino di Genova il presidente Frau si è sottoposto alla prima somministrazione. "Sto benissimo - ha raccontato a Città della Spezia mentre rientrava da Genova -. Devo riconoscere che c'è stata una grande organizzazione per garantire una veloce somministrazione. Dopo la vaccinazione c'è un tempo di attesa, di circa 15 minuti, per verificare se ci sono reazioni allergiche. E' andato tutto bene".



In queste settimane si è detto molto del vaccino Pfizer Bion Tech e il presidente Frau racconta quali indicazioni gli sono state fornite dopo la somministrazione: "Fra tre settimane farò il richiamo al vaccino e nel mezzo potrò proseguire con la mia vita di tutti i giorni. Non dovrò sottopormi ad alcuna quarantena, dovrò continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza previste: mascherine e distanziamento. Mi sono stati elencati anche le possibili reazioni quali: spossatezza e un lieve dolore nel punto dove è stata fatta l'iniezione. Come qualunque altra iniezione. L'immunizzazione partirà con il secondo richiamo". Niente paura, quindi. "Non bisogna avere alcun timore. I vaccini sono l'unica arma per fronteggiare questo virus e riprendere la nostra vita. Appena tornerò alla Spezia andrò a casa, mi leverò l'uniforme e andrò a lavorare, come tutti i giorni".