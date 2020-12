Il presepe dedicato all'isola del Tino è pronto e si può visitare

La Spezia - Nel Palazzo Ammiragliato in Via Chiodo è stato presentato il “Presepe dell’isola del Tino” da parte del Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio d alla presenza di monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato, del Prefetto della Provincia della Spezia Maria Luisa Inversini, e dai sindaci della Spezia e Lerici.

"L’opera - si legge in una nota -, costruita interamente a mano, con sapienza e passione, dai militari di Marina Nord, rappresenta la natività inserita nella splendida cornice dell’isola del Tino e ne esalta, con la tradizionale scena natalizia, la straordinaria ricchezza, naturalistica, religiosa, artistica e storica. La realizzazione dell’opera fa seguito alla meravigliosa rappresentazione allestita lo scorso anno che raffigurava il promontorio di Porto Venere e della suggestiva Chiesa di San Pietro e sottolinea con particolare espressione artistica l’indissolubile connubio tra il territorio e la Marina Militare. Tutti i cittadini avranno la possibilità di ammirare il presepe nell'atrio del palazzo Ammiragliato della Spezia dopo l’inaugurazione e fino al termine delle festività nel pieno rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie".