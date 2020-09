Il prefetto si raccomanda: "Alle urne rigoroso rispetto delle norme"

La Spezia - In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dei prossimi 20 e 21 settembre, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini, ha deciso l’attuazione di attente misure di vigilanza presso le sezioni elettorali al fine di garantire il regolare svolgimento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e il rispetto delle normative antiCovid.



"Nell’augurare buon lavoro ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, che ringrazio per il senso di responsabilità dimostrato - ha affermato il prefetto - voglio ancora una volta raccomandare a tutti coloro che si recheranno alle urne e che prenderanno parte alle operazioni di voto il rigoroso rispetto delle norme anticontagio, come il distanziamento sociale, l’evitare assembramenti, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la sanificazione delle matite copiative. Regole semplici ma fondamentali, a cui ormai dovremmo essere tutti abituati".