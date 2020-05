Il prefetto saluta i vigili del fuoco

La Spezia - Questa mattina il Prefetto Lucio Antonio Garufi ha fatto visita al Comando Provinciale VV.F. per porgere i saluti in occasione del suo prossimo trasferimento.

Accolto dal Comandante Provinciale, Leonardo Bruni, dai funzionari, dal personale operativo ed amministrativo, il Prefetto ha espresso parole di ringraziamento e di stima nei loro confronti.

Ha evidenziato come i Vigili del Fuoco, nel corso degli interventi, esprimano la loro professionalità con spirito personale e con grande umanità; umanità che diventa “transfer” tra chi porta il soccorso e chi lo riceve.

Il Prefetto, poi, ha spiegato come il proprio ruolo sia quello di “collante” tra le diverse istituzioni e tra i vari Enti.

Ha ricordato, inoltre, come nella sua carriera abbia incontrato e conosciuto tante persone tra le quali l’Ing. Gioacchino Giomi, Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dal 2014 al 2018, quando era Comandante a Prato, ma anche i tanti Vigili del Fuoco che, nei vari ruoli e a diverso titolo, ha visto all’opera nello svolgimento delle loro funzioni.

Sempre attento al panorama nazionale e locale, il Dott. Garufi ha raccomandato particolare attenzione in questo particolare momento storico, che il nostro paese sta superando anche grazie allo sforzo messo in campo dall’apparato pubblico.

Il Prefetto ha concluso salutando e ringraziando il personale del Comando, con particolare intensità, in quanto La Spezia è stata la sede della sua prima assegnazione in questo ruolo ed ha auspicato il raggiungimento degli obiettivi e la serenità per il personale stesso e per le proprie famiglie.

Il Comandante Vigili del Fuoco, Leonardo Bruni, ha sentitamente ringraziato il Prefetto per la visita, augurandogli una buona e proficua continuazione di carriera.