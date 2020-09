Il prefetto ringrazia la Polizia di Stato per l'attività quotidiana nel difficile contesto pandemico

La Spezia - Questa mattina alle 11 presso la chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo, sita in questa piazza Guzman, è stata celebrata, dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti e concelebrata dal cappellano provinciale della Poliza di Stato, don Sergio Lanzola, la messa solenne in onore di San Michele arcangelo patrono della Polizia di Stato.



La celebrazione, che si è svolta nella sobrietà imposta dal contesto attuale, ha visto la presenza di una rappresentanza per ognuna delle componenti della Polizia di Stato della provincia spezzina, dell’Anps, delle organizzazioni sindacali, oltre che dei familiari dei caduti, delle vittime del dovere e dei colleghi defunti.

E’ stata l’occasione per il questore per ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato spezzina per la professionalità, lo spirito di servizio e lo sforzo operativo profusi ogni giorno per la sicurezza della comunità, anche in relazione al difficile contesto pandemico.



Il prefetto, in rappresentanza di tutte le autorità della provincia, e il sindaco e presidente della Provincia hanno testimoniato la loro vicinanza alla Polizia di Stato.