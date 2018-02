Il piacere è tutto mio, incontro sulla sessualità e l'adolescenza al consultorio

La Spezia - In occasione di San Valentino, il consultorio Aied di La Spezia organizza un incontro gratuito con le nostre esperte rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori per confrontarsi su tematiche legate alla Sessualità. Verrà dedicato uno spazio in cui parlare di benessere sessuale in un’ottica di consapevolezza di sé, dell’altro, del proprio corpo e delle scelte contraccettive utili a vivere l’intimità in totale serenità.

Mercoledì 14 febbraio dalle ore 16,30 la dottoressa Stephanie Barazzotto psicologa e sessuologa clinica e l’ostetrica Baghya Turturici saranno a disposizione dei ragazzi presso la nuova sede Aied in Piazza Verdi 23.

Per partecipare all’incontro è richiesta l’iscrizione.

Per info e iscrizioni potete chiamare allo 0187 20062 o scrivere una mail al nostro indirizzo aiedlaspezia@libero.it

Invitiamo chi ancora non conoscesse la realtà del Consultorio Aied a visitare la nostra pagina su FB AIED Consultorio La Spezia o il nostro sito www.aiedlaspezia.org