Il nuovo parroco di Felettino-Isola è don Manrico Mancini

La Spezia - Il sacerdote diocesano don Manrico Mancini è stato nominato dal vescovo nuovo parroco delle parrocchie di Sant’Anna al Felettino e di San Giacomo a Isola, nella periferia nord del comune della Spezia, in sostituzione del canonico don Italo Sommi, che ricopriva il duplice incarico dal 1986. Don Manrico Mancini, trentaquattro anni, è originario della parrocchia di Santa Caterina di Sarzana. Dopo aver completato la sua preparazione nel seminario diocesano e allo Studio teologico interdiocesano di Camaiore, è stato ordinato sacerdote alla Spezia dal vescovo Luigi Ernesto Palletti il 22 novembre 2014. Negli anni seguenti ha svolto l’incarico di vice parroco a Ceparana e Bolano, e di collaboratore pastorale in varie parrocchie della zona. Insegna da alcuni anni Religione cattolica al liceo “Giuseppe Mazzini”. Proprio la scorsa settimana è stata resa nota la sua nomina a nuovo direttore del centro missionario diocesano, in sostituzione del defunto don Giovanni Tassano. Don Sommi, dal quale rileva ora l’incarico di parroco al Felettino e a Isola, ha rinunciato per motivi di età e di salute. Al nuovo parroco, che prenderà possesso dell’incarico nelle prossime settimane, gli auguri di un fecondo lavoro pastorale.