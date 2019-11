Il nuovo Polo è quasi pronto, l'università spezzina presenta il nuovo anno accademico

La Spezia - Sarà una giornata speciale, quella di lunedì 11 novembre, per il mondo universitario e la città. La data non è casuale perché è quella prescelta per l'inaugurazione dei corsi del Polo universitario "Marconi", l'appendice spezzina dell'Università di Genova. Una giornata ospitata dalla Sala Dante di Via Ugo Bassi, che inizierà con i saluti istituzionali dell'assessore Giulia Giorgi e del presidente di Promostudi Ugo Salerno, non mancheranno gli interventi del Magnifico Rettore Paolo Comanducci e del legato Marco Ferrando. Poi alle 17 si proseguirà con la Lectio magistralis, di sicuro attinente alle attività che si fanno nel piccolo presidio d'eccellenza dell'estremo levante ligure, di Michele Gavino, amministratore delegato del Gruppo Baglietto, dal titolo "Yachting, il complesso passaggio di una professione tra artigianato e manifattura di avanguardia e qualità". Alle 21 la spazio alla cosiddetta "Graduation Night": si tratterà del concerto 'Semplicemente Battisti' con l'esecuzione di alcuni intramontabili successi del cantautore rivisti in chiave jazz. Nel corso della serata verranno consegnate le pergamene di laurea agli studenti dell'Università di Genova che hanno concluso il proprio percorso di studi nelle sessioni da gennaio a settembre 2019 presso il polo di Via dei Colli e a tutti gli studenti dell'Università di Genova residenti nella provincia spezzina che hanno conseguito la laurea nelle medesime sessioni.