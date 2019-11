Il nuovo Ordine dei tecnici sanitari si incontra alla Dante

La Spezia - Il 22 novembre alle 14, presso la sala Dante di Via Bassi alla Spezia, si svolgerà l’evento “Conosciamoci e mettiamoci in Ordine” aperto a tutti i professionisti iscritti all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: si tratta dell'Ordine professionale di più recente istituzione in Italia, che si è organizzato anche nella nostra Provincia, in osservanza della Legge 3/2018. Questa normativa ha ''ordinato'' tutti i professionisti sanitari italiani che si formano oggi in Università, e che non avevano ancora un proprio Ordine professionale: fra le professioni più conosciute che accedono ora a questo nuovo ente, ricordiamo i fisioterapisti, i dietisti, gli ottici, i tecnici della prevenzione.



La ''nascita'' di questo Ordine è stata agevolata dal fatto che questo nuovo ente si è inserito nel già esistente Ordine dei tecnici sanitari di radiologia (in precedenza Collegio, fino al varo, appunto, della nuova norma), che vede presidente provinciale Pierandrea Moretti. L’evento, accreditato nel sistema nazionale ECM (5 crediti) grazie alla collaborazione di un altro Ordine presente nel nostro territorio, quello degli infermieri, sarà un modo per conoscere le attività e i nuovi orizzonti che si sono aperti dall’istituzione di questo nuovo organismo. All’evento interverrà anche il Presidente Nazionale della Federazione, dott. Alessandro Beux, e sono attesi, fra gli altri, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini,il Direttore Sanitario di ASL 5 Maria Antonietta Banchero e la dirigente delle professioni sanitarie, sempre di di ASL 5, Milena Gemignani.