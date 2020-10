Il nuovo Dpcm fa discutere: tu che ne pensi?

La Spezia - Secondo vero giorno di applicazione del nuovo dpcm con le misure per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Come detto tra le novità più significative la chiusura anticipata dei locali a mezzanotte che diviene alle 21 per chi non può effettuare servizio al tavolo. Stop a tutti gli sport di contatto di carattere amatoriale, non si potranno organizzare feste al chiuso o all’aperto, mentre è fissato a 30 persone il limite massimo per gli invitati a battesimi e matrimoni. Infine, si legge nel dpcm, “è fortemente raccomandato” di non ricevere a casa propria più di sei persone non conviventi.

Partendo da una certezza basilare: continua ad essere obbligatorio indossare le mascherine in ogni luogo, anche all'aperto, eccetto per chi svolge attività sportiva, per i bambini sotto i sei anni, per disabili e persone "incompatibili". È consentito non usarla quando sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Inoltre è "fortemente raccomandato" l'uso dei dispositivi di protezione nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.