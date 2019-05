Il "no comment" da Nostra Signora della Salute chiude una domenica di polemiche

Una giornata lunghissima fatta di botta e risposta tra le varie fazioni politiche.

La Spezia - Si chiude con "no comment" dalla parrocchia di Nostra signora della Salute la vicenda delle campane suonate durante la manifestazione di Piazza Brin contro la presentazione, alla Mediateca regionale Fregoso, del libro "La morte della Repubblica" edito da Altaforte casa editrice vicina a Casapund. Contattato da CDS don Vannini non è voluto intervenire per non alimentare ulteriori polemiche.

Finsce così una domenica infiammata da una pioggia di dichiarazioni e un post del sindaco che ha riaperto il dibattito. La giornata di ieri ha presentato uno scenario particolare con centinaia di persone in piazza e le forze dell'ordine a fare da ago della bilancia. Quando però la manifestazione è finita, dibattiti e polemiche si sono trasferiti abbonantemente sui social.