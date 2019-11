Il neurofisiologo Cerri racconta l'ibernazione ai ragazzi del Capellini Sauro

La Spezia - Mercoledì 20 novembre all’IIS Capellini Sauro della Spezia, in Via Doria 2, si terrà un incontro con Matteo Cerri, Medico Chirurgo e Neurofisiologo, Università di Bologna. "Le meraviglie dell’ibernazione: dalla fisiologia di base ai viaggi interplanetari", il titolo della conferenza. L’ibernazione, è uno dei fenomeni naturali più misteriosi e interessanti. Come molti fenomeni naturali peculiari era in passato vista come una curiosità su cui non valesse molto la pena investire tempo in ricerca.



Un fenomeno sì curioso, ma bizzarro, in fondo difficile da studiare in laboratorio, e difficilmente applicabile all’uomo. Ma come spesso accade nel mondo della ricerca, sono proprio i fenomeni più curiosi che ci regalano le scoperte più interessanti e indubbiamente l’interesse della comunità scientifica per l’argomento è andato crescendo sempre più. Molti ancora sono i misteri da risolvere nello studio della fisiologia dell’ibernazione, ma ora le possibili ricadute applicative che possono derivare dallo studio di questo fenomeno appaiono chiare e sempre più sorprendenti. Si va da applicazioni tradizionali, quali il trattamento dell’ictus e dell’arresto cardiaco, ad altre più sorprendenti, come il potenziamento sinaptico nel morbo di Alzheimer, fino all’esplorazione umana del sistema solare. In questo seminario verranno quindi affrontate alcune problematiche chiave della fisiologia dell’ibernazione, in modo da poter diffondere gli aspetti innovativi di questo ambito di ricerca descrivendone le potenzialità.



L’incontro fa parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola 2019 di Zanichelli. La quinta edizione dell’iniziativa porta oltre cinquanta ricercatori e personalità del mondo scientifico nei licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.