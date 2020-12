Il neo-assessore Ivani incontro il Questore

La Spezia - Questa mattina il Questore della Spezia ha incontrato Filippo Ivani, nuovo assessore alla sicurezza del Comune della Spezia, Nell’occasione, si è avuto modo di avviare un primo proficuo confronto in ordine alle priorità che interessano la sicurezza del territorio spezzino e di confermare la volontà di proseguire nel segno della massima collaborazione e sinergia sulle tematiche nodali locali, alla costante attenzione anche del Comando della Polizia Municipale. Non potendo dar corso ad una visita dei vari uffici della Questura, che è stata temporaneamente rinviata, il Questore ha presentato all’assessore i dirigenti di staff impegnati in prima linea per la sicurezza della comunità e di condividere l’efficacia dell’impianto di videosorveglianza che il Comune ha posto a disposizione della Questura esattamente un anno fa, oggetto di successive utili implementazioni e che ha contribuito ad elevare gli standard di sicurezza del capoluogo.