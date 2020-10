Il missionario Berloffa in visita a Gaggiola

La Spezia - Nei giorni scorsi la comunità dei frati Minori francescani di Gaggiola ha ricevuto la gradita visita di un confratello missionario. Si tratta di fra Valerio Berloffa, un religioso di origine trentina che per molti anni ha operato nelle missioni francescane d’Africa, in Tanzania e in Burundi. A Gaggiola, accolto dal superiore fra Gianluigi Ameglio e dagli altri confratelli, fra Valerio ha incontrato il gruppo missionario, da sempre molto attivo presso il convento di Sant’Antonio, ed ha visitato la rinnovata tradizionale mostra di oggetti provenienti in particolare proprio dall’Africa. L’incontro ha così arricchito le iniziative del mese missionario che si è concluso ieri.