Il miglior bio drink è "Yellow butterfly" di Matteo Peroni

La Spezia - Si è svolto il concorso Miglior Bio Drink presso i giardini del Palazzo Ducale a Genova, in occasione di Futura world skills. Tra i vari istituti che hanno partecipato, vi è stato anche l'Ipsseoa "G. Casini" che si è aggiudicato il primo premio con Matteo Peroni, classe 3D della prof.ssa Maggiani Serena.



Il cocktail ha per nome "Yellow butterfly’’. Gli ingredienti: 2 cl di sciroppo di cocco, 2 cl di succo di lime, 1 cl di crema di cocco, 3 cl di latte di mandorla, 4 cl di succo di mango, 2 foglie di basilico, 8 foglie di menta, 0,5 cl di salsa di soia.



Come metodo di miscelazione Matteo ha scelto "shake and double strain" , ossia ovvero shakerare con ghiaccio e filtrare con strain e colino, con lo scopo di ottenere il cocktail più "pulito". Continua Matteo: "Ho shakerato la menta e il basilico piuttosto che prestarli per ottenere note olfattive delle rispettive botaniche senza far uscire le note amaricanti. Come particolarità ho usato la salsa di soia, che grazie alla sua sapidità lo impiegherò come esaltatore di sapore. Per la creazione di questo cocktail ci siamo ispirati alla cucina orientale per essere più precisi a quella tailandese."

Al secondo e terzo posto l'Istituto Marco Polo di Genova e l'Istituto Bergese. Matteo nell'ambito delle competenze trasmesse è stato aiutato anche da Caterina Pasquali, barlady ed ex allieva del Casini.