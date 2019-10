Il metodo Montessori nella scuola primaria spezzina

La Spezia - Una classe di scuola primaria che segua il metodo Montessori anche alla Spezia. La mobilitazione è partita da un gruppo di famiglie alla ricerca di nuove forme di didattica, raccolta da un giovane professore specializzato e sfociata in una petizione online che al momento conta già più centodieci firmatari. C'è di più: una lettera d'interesse con in calce il nome di una ventina di genitori, per altrettanti potenziali alunni, è arrivata sulla scrivania della dirigente scolastica dell'ISA 5 e dovrebbe pervenire in tempi brevi all'attenzione del consiglio di istituto. Un voto positivo potrebbe dare il via libera a una piccola rivoluzione nell'offerta educativa della città a partire già dal prossimo anno scolastico.

"Nonostante i suoi cento anni di storia alle spalle, l'approccio montessoriano fa ancora fatica ad essere accettato - spiega il professor Paolo Manicardi, che si sta occupando dell'iter - E' un metodo che promuove competenze altissime per bambini piccoli, basato sulla libertà di poter scegliere e sulla promozione della capacità di lavorare con gli altri, mantenendo al contempo la propria individualità". Il paradosso è che, nonostante Maria Montessori fosse italianissima, le scuole montessoriane sono più comuni all'estero. In Liguria si contano sulle dita di una mano e sono quasi tutte concentrate a Genova.



A livello pratico l'alunno utilizza una serie di materiali pensati dalla stessa scienziata. A livello filosofico, più importante, il vero strumento sono gli stessi bambini e bambine. "Lasciare loro libertà di fare delle scelte spesso fa paura, utilizzando le parole di Grazia Honegger Fresco - spiega Manicardi - Ma questo non significa disordine. Anzi, l'esercizio di questa libertà permette di sviluppare l'identità in maniera diversa, negoziata si direbbe adesso". Non un'assenza di regole, ma una guida discreta e ragionata. "La cosa fondamentale è guardare i bambini e capire ciò di cui hanno bisogno. L'apprendimento si basa su tre regole: ripetizione, imitazione e attivazione emotiva e sensoriale. Si apprendere per modello, si svolgono esercizi potenzialmente ripetibili finché se ne ha bisogno, si incoraggia la scelta e il coinvolgimento sensoriale perché la manipolazione dei simboli superiori, come la parola, è basato sulle stesse aree del cervello che sono predisposte alla gestione dello spazio. Imparare ad organizzare lo spazio esterno corrisponde a creare un'organizzazione interiore, a generare un'immagine che si va a depositare nelle vie neurali". Schemi pronti ad accogliere competenze superiori negli anni successivi all'infanzia.



Sotto il cappello dell'ISA 5 ricadono le scuole primarie "Enzo Venturini" di Via Bologna e la "Enrico Fermi" di Valdellora. Potrebbe essere quest'ultimo il plesso eventualmente coinvolto nell'attivazione della classe montessoriana. "Al di là della scelta che faremmo come famiglie, la petizione lanciata su Change.org nasce dalla necessità di avere un'alternativa didattica quando si tratta di intraprendere un percorso piuttosto di un altro - spiega Camilla Jelen, uno dei genitori che anima il movimento - Per la mia famiglia una scuola montessoriana è la migliore per diversi motivi: parliamo di un pedagogia validata scientificamente e rodata in tanti anni, supportata da enti di riferimento. Ad oggi ad una classe montessoriana sarebbero sicuramente già interessate almeno una ventina di famiglie".



Qui per firmare le petizione: https://www.change.org/p/provveditorato-della-spezia-apertura-di-una-classe-primaria-pubblica-a-metodo-montessori-alla-spezia