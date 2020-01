Il mercato contadino di Piazza Brin raddoppia

La Spezia - Lo storico mercato, uno tra i primi a nascere alla Spezia, raddoppia le sue date, da ora sarà possibile trovare le aziende agricole locali e i loro prodotti tutte le domeniche dalle ore: 8:00 alle 12:30.



Nella splendida cornice di Piazza Brin ogni domenica si potranno trovare molti prodotti a km0, dalla frutta e verdura di stagione, uova fresche, miele e derivati fino a prodotti trasformati come conserve, farine, vino, olio e torte dolci e salate. La scelta è davvero ampia e adatta ad ogni esigenza, ai contadini più esperti e conosciuti si affiancano giovani realtà che portano in piazza prodotti innovativi come il torrone in barattolo, il liquore al basilico o la birra al miele. Un ottima occasione quindi sia per la spesa settimanale che per le occasioni speciali.



Questo mercato nasce dalla volontà di ravvicinare produttore e consumatore azzerando la filiera, in questo contesto infatti é possibile non solo acquistare dei prodotti di altissimo valore nutrizionale, coltivati nel rispetto del territorio e dell’ambiente, ma si può anche contribuire direttamente al sostentamento delle piccole aziende che popolano il territorio della provincia della Spezia.



Il crescente numero di produttori che aderiscono a questa iniziativa ha spinto gli organizzatori a rendere questo appuntamento settimanale e stanno inoltre progettando nuovi eventi, dimostrazioni ed attività per rendere questa manifestazione ancora più viva.