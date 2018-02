Il mercato contadino del Kennedy? C'è

La Spezia - Come tutte le prime e terze domeniche di ogni mese si terrà domenica 4 giugno dalle 9 alle 12 in Piazza Brin il mercato dei contadini delle nostre campagne.

Tanti i prodotti proposti, direttamente dai produttori ai consumatori, al giusto prezzo: frutta e verdure di stagione che appena colta e dopo aver viaggiato per pochissimi chilometri mantiene intatti tutti i principi nutritivi, così importanti per la nostra salute. Sulle bancherelle troveremo anche olii, vini, confetture, salumi, torte dolci e salate, biscotti, pani tipici, formaggi anche di capra - con meno colesterolo - e pasta fatta in casa anche ripiena.

Tutti i prodotti sono fatti come una volta, con cura e amore, per ritrovare i sapori veri.