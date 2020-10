Il mercatino del venerdì si è spostato alla domenica sul mare

La Spezia - Baciato da un bel sole il mercatino "di recupero" che da questa mattina ha aperto i battenti su Passeggiata Morin. Come previsto le bancarelle degli ambulanti, che di solito si schierano lungo Viale Garibaldi, oggi guadagnano la vista mare per rimettersi in pari con le edizioni che sono saltate a causa delle limitazioni imposte per ordinanza al Quartiere Umbertino, durante la fase più acuta del focolaio spezzino di Covid. Chissà che l'esperimento non sia un successo e non spinga a fare un ragionamento più profondo sull'utilizzo del lungomare spezzino: per qualcuno perfetto proprio perché di solito sgombro d'attività e per altri invece sottoutilizzato. Intanto, per chi rimane in città, un motivo in più per farsi una passeggiata rigenerante.