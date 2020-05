Il medico Tessari alla guida del Distretto Lions 108 Tb

La Spezia - I Lions annunciano e festeggiano il nuovo Governatore del Distretto Lions 108 TB - che comprende anche i Lions spezzini - per l’anno 2020-2021. Si tratta di Gianni Tessari, medico con all’attivo un importante numero di specializzazioni e soddisfazioni professionali e personali. "Gianni ha fatto della professione medica un vero e proprio servizio alla comunità - commentano dal Lions - e la sua elezione si aggiunge ai tanti importanti traguardi raggiunti della sua vita". Già Direttore Generale e Direttore Sanitario di Aziende Sanitarie pubbliche di Ferrara, Rovigo, Verona, Bussolengo e Legnago, ora si occupa di direzione scientifica presso aziende sanitarie private ed accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Fin dalla giovane età ha sempre lavorato nelle associazioni di volontariato e di servizio alle persone, mettendo i bisognosi ed i disabili al primo posto nel suo impegno. Ed è così, da Ficarolo, un piccolo paese in Provincia di Rovigo, che un giovane medico decide di iniziare a costruire giorno dopo giorno un percorso fatto di conoscenza ed altruismo, ricoprendo poco a poco cariche importanti all’interno di Istituzioni come la Croce Rossa Italiana, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Università Bocconi di Milano.

Tante le vette raggiunte: dalla docenza all’Università di Ferrara fino alla nomina di Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Mancava un ulteriore tassello in una vita fatta di passione per il prossimo e mancava proprio all’interno di un’organizzazione che da sempre il dottor Tessari vive con dedizione e senso di profonda appartenenza. Poco fa l’annuncio della nomina. Una nomina importante e che ricopre per l’organizzazione Lions un’area che va da Rovigo a La Spezia. “Le parole chiave che ci faranno da guida nella prossima annata sono: senso di appartenenza, rilancio associativo e sostegno alla fondazione – spiega il nuovo Governatore - partendo dalla considerazione che la nostra grande Associazione ha la necessità di riaffermarsi nella società maturando un’immagine di disponibilità, efficienza ed efficacia che porti realmente benefici alle nostre comunità, dobbiamo innanzitutto portare i soci ad una significativa condivisione del senso di appartenenza affinché vi sia il pieno e consapevole operare associativo tale da creare nei club armonia e gioia nel raggiungimento degli obiettivi. Il lionismo deve essere elemento propositivo per il benessere delle comunità e per la solidale e reciproca convivenza”. Tessari pone particolare attenzione anche ai giovani. “I Leo – spiega -oltre a rappresentare la continuità anagrafica dei Lions, sono elemento indispensabile dell’associazione”.