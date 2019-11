Il mare è cambiato, l'Adsp prolunga i pali dei pontili di Calata Malaspina

La Spezia - La mareggiata della fine di ottobre 2018 ha ribadito, semmai ce ne fosse bisogno, che il clima è cambiato. La comunità portuale ne ha preso nota e se da un lato i sindacati chiedono la costituzione del Comitato di igiene e sicurezza per elaborare una procedura condivisa che preveda la sospensione delle attività portuali in condizioni di particolare gravità (fatto che domenica scorsa, giornata di allerta rossa, ha portato allo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti), dall'altro l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha commissionato uno studio meteo marino alla società romana Modimar, specializzata in ingegneria idraulica e marittima, per valutare meglio come far fronte a possibili fenomeni meteo di portata eccezionale.



L'indagine svolta da Modimar non ha ancora fornito tutte le risposte, per esempio per quel che riguarda l'effettiva fattibilità del progetto delle piscine di acqua salata alla radice del Molo Italia, ma in Via del Molo si stanno prendendo i primi provvedimenti via via che pervengono le risultanze dello studio.

Il primo tra questi è il prolungamento dei pali di ormeggio dei pontili galleggianti di Calata Malaspina, utilizzati per l'attracco dei rimorchiatori.

Un anno fa le onde furono talmente alte da spingere i cursori che collegano i pontili ai pali oltre l'altezza massima dei sostegni stessi, pari a 1,55 metri. La relazione di Modimar sul primo bacino ha riscontrato che l'onda incidente sulle strutture galleggianti, anche per effetto di fenomeni di risonanza, può superare l'escursione massima e dunque l'Adsp ha deciso per il prolungamento dei pali di ormeggio dei pontili per una misura superiore a un metro.

Nei giorni scorsi il segretario generale dell'Adsp, Francesco Di Sarcina, ha così firmato la determina che approva la perizia tecnica di stima dei lavori eseguita dall'ufficio tecnico dell'Adsp, per un quadro economico complessivo di 46.348,84 e che avvia le procedure di affidamento dei lavori per consentire, quanto prima, l'esecuzione degli interventi di prolungamento dei pali.