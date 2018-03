Il maestro Yuan Limin porta la Cina alla Spezia

La Spezia - Il maestro Yuan Limin, pratica gli stili interni cinesi dall'età di otto anni, quando si trasferì sulle montagne del Wudang( montagne situate nella provincia di Hubei, Cina. Patrimonio dell'Unesco) per iniziare il suo percorso nella pratica del kung fu di Wudang e la sua formazione spirituale.

Proprio in queste montagne, egli oggi ha la sua scuola e vive la sua vita quotidiana immerso nella pace di questo luogo sacro per la fiolosofia taoista.

Maestro di fama mondiale,il suo corredo tecnico spazia dagli stili interni come taiji quan, qi gong, ba kua, all'utilizzo delle armi classiche del kung fu come la spada e il bastone

Il Maestro ha inserito la scuola Long Feng nel suo tour europeo e sarà qua alla Spezia, presso l'insegnante della scuola , Mara Leni ,dal 12 al 15 Marzo.



Il primo giorno sarà dedicato totalmente al qi gong terapeutico e marziale con la forma del Drago.

Il qi gong è un metodo di allenamento che fa parte del kung fu. Con i suoi movimenti lenti ed armoniosi,è volto a riequilibrare le energie dell 'uomo. Sia rispetto alla circolazione energetica dell'essere umano, che rispetto all'ambiente circostante,connettendo il praticante con l'Universo.

Arte, ginnastica di lunga vita, metodo di Medicina Tradizionale Cinese, meditazione marziale..ogni praticante cercherà nel metodo di allenamento ciò che gli è più congeniale.





Il programma dal 13 al 15 marzo.



Dal 13 al 15 Marzo

dalle 09,30 alle 17,00

Wudang taiji quan – Forma 18 palmi

Tre giorni interi dedicati alla pratica del taiji quan , arte di lunga vita, efficace metodo di benessere per dolori e contratture, potente arte marziale interna.



14 Marzo ore 17,30- 18,30

Conferenza :

I PRINCIPI DEL TAOISMO IN

AIUTO ALL'UOMO MODERNO

YIN YANG E I 5 ELEMENTI

Museo del Sigillo di La Spezia

Conferenza ad entrata libera, in collaborazione con il Museo del Sigillo di La Spezia.

Con traduzione simultanea in italiano, una chiacchierata con il Maestro Yuan Limin per approfondire lo scambio culturale e tradizionale con la Cina.

Per avvicinare Oriente ed Occidente, fondendo cultura e tradizione e fare in modo che le differenze siano un punto di forza ed un miglioramento di conoscenza per tutti.