Il lungo tour natalizio di Monsignor Palletti, martedì visita al carcere

La Spezia - Proseguono le visite pre–natalizie del vescovo diocesano, che nei prossimi giorni porteranno monsignor Luigi Ernesto Palletti ad incontrare dirigenti, maestranze e lavoratori di molti luoghi di lavoro nell’intera provincia. E’ un modo importante, che i vescovi svolgono con impegno ormai da decenni, per portare al mondo del lavoro l’annunzio cristiano del Natale e, insieme, la solidarietà per i tanti e complessi temi del mondo del lavoro. Alle visite del lavoro, il vescovo alterna poi incontri e celebrazioni di particolare significato. Cominciamo proprio da questi ultimi, ricordando che martedì, alle 15, monsignor Palletti sarà nelle carceri circondariali di Villa Andreino per celebrare la Messa con le persone carcerati e con il personale di custodia. Mercoledì pomeriggio, sempre alle 15, il vescovo celebrerà invece la Messa nella struttura per persone anziane della CoopSelios, a Fossitermi. Giovedì mattina Messa per il personale della Guardia di finanza nella chiesa di San Pio X ai Colli e venerdì, alle 8, Messa per studenti e insegnanti del Liceo classico “Lorenzo Costa” nella cripta della cattedrale di Cristo Re. Veniamo ora alle visite ai luoghi di lavoro. Domani, lunedì, monsignor Palletti visiterà la Fincantieri del Muggiano, il comando del corpo nautico della Polizia di Stato, la Questura e l’Arsenale militare. Nel pomeriggio, ad Arcola, Arcola petrolifera, Ditta Cozzani, Fulgor service e Edilcanale. Martedì mattina visiterà l’Autorità portuale, la Guardia di finanza, l’Azienda sanitaria locale, la Direzione provinciale del lavoro, l’Agenzia del territorio e il Tribunale. Nel pomeriggio, alle 18, visiterà l’ospedale di Sarzana e celebrerà la Messa all’hospice (malati terminali). Mercoledì mattina visiterà, a Ceparana, le ditte Ferronavi, Ifen e Schiffini. Nel pomeriggio alle 17.30 inaugurerà in via Don Minzoni 62 alla Spezia la mostra natalizia degli artisti cattolici e poi, alle 19, visiterà l’Ammiragliato. Giovedì pomeriggio il vescovo sarà in visita al comando provinciale Carabinieri, a Migliarina, e, alle 18.30, avrà lo scambio di auguri in Curia con le autorità civili e militari della provincia. Venerdì alle 10 visiterà la Termomeccanica e sabato mattina le redazioni spezzini dei giornali, prima di incontrare alle 12, tutto il personale, civile e religioso, della Curia vescovile per il tradizionale scambio di auguri.