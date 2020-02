Il liceo Costa torna ad attirare studenti: balzo nelle iscrizioni

La Spezia - Boom di iscrizioni al liceo Costa. Lo annuncia lo stesso istituto, sottolineando la massiccia adesione al neonato indirizzo di "Liceo classico europeo". In generale le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 vedono un incremento del 50 per cento rispetto allo scorso anno. "Un numero importante che riporta ai momenti più floridi della storia del Lliceo classico Costa”, rende nota la scuola con una nota. "La comunità spezzina e della Provincia tutta ha riconosciuto al Costa non solo quel prestigio e quel valore formativo che ha guidato e accompagnato decine di generazioni di studenti, ma anche ha apprezzato il tenace e continuo rinnovamento del nostro liceo".

E ancora: "Un particolare ringraziamento va a chi in questi anni si è impegnato a credere, difendere e mantenere l’ autonomia del nostro Liceo, unico classico puro della provincia ed uno dei pochi in Liguria ed Italia, tra cui spiccano le figure strumentali per l’orientamento in entrata, professoresse Foce e Lorusso, che con passione e perseveranza, assieme ai docenti della commissione orientamento, hanno portato il Costa a questo grande risultato, in controtendenza rispetto ai dati nazionali degli ultimi ann".

Ringraziamenti anche a tutte le famiglie che hanno dato la loro fiducia al Costa "e in particolare quelle che l’hanno confermata anche per i secondi e terzi figli" e agli orientatori ed i docenti della scuola media "che hanno prestato attenzione e sensibilità verso il Costa ed il suo rinnovamento in atto". Da parte del dirigente scolastico, Franco Elisei, dal suo staff e dai docenti tutti del Costa, "un grazie di cuore ai rappresentanti istituzionali che, condividendo le scelte della scuola e facendole proprie, con le loro iniziative, hanno contribuito a dare rilievo e credibilità al nostro Istituto, mostrando lungimiranza culturale e politica proprio per l’apprezzamento del liceo classico nel panorama formativo spezzino".