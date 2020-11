Il liceo Costa fa orientamento anche in diretta Facebook

La Spezia - La scuola al tempo del COVID 19, nuovo DPCM , scuola al 75% degli studenti in “didattica a distanza”. Intanto il tempo stringe e cosa fa il Live Costa? C’è fermento nella Commissione Orientamento, le due funzioni strumentali, professoressa Foce e professoressa Lorusso, con il team, non perdono l’occasione per progettare e per coinvolgere gli studenti delle scuole medie che tra qualche mese dovranno pronunciarsi nella scelta della scuola superiore. Ci saranno riunioni in presenza? Si potrà entrare nelle scuole medie a presentare le nuove proposte per l’anno 21/22? Non si sa, ma in attesa del prossimo dpcm, intanto si lavora sul virtuale, sulla distanza.

Tante le proposte del liceo classico Costa: l’adesione ad Orientamenti 2020 del MIUR (10–11–12 novembre) per mostrare “la stanza virtuale” da cui iniziare a conoscere il liceo; all’interno video informativo, brochure e le modalità per accedere al webinar “la scuola giusta” (10 novembre ore 15). Ma l’evento anticonvenzionale ed interessante sarà la diretta streaming dalla pagina Facebook del liceo, a cura del film-maker Giulio Bellettini, il 12 novembre alle 18. Per le famiglie ci saranno altri incontri online su prenotazione (orientamento2020@liceocosta.edu.it). Il Dantedì ( 6 novembre a partire dalle ore 8.15) e ”LIBRIAMOCI al Costa” (18 novembre a partire dalle 8.15) saranno invece attività didattiche in streaming rivolte ai docenti/alunni della scuola media che potranno assistere al video sulla pagina Facebook direttamente dalle loro aule. Anche il corso propedeutico “Io imparo il greco" verrà proposto online su prenotazione e link ad aula virtuale (orientamento2020@liceocosta.edu.it).



Per ulteriori informazioni visitare il sito www.liceocosta.edu.it