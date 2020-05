Il grido di aiuto dei circoli Arci e delle associazioni del terzo settore

La Spezia - "Nonostante nelle anticipazioni che riguardano il decreto di prossima uscita del Governo sembri che ci siano provvedimenti e misure che vanno nella direzione di soddisfare alcune richieste avanzate dal terzo settore, queste misure non sono sufficienti ai circoli associativi e a tutte le associazioni di volontariato per sostenere e rilanciare le loro attività. Se dovessero chiudere i circoli o le diverse associazioni, tutto il tessuto sociale si troverebbe a essere impoverito. Per evitare questo è necessario che anche a livello locale si sviluppi un'attenzione maggiore a tutto il terzo settore". Lo afferma Stefania Novelli, presidente provinciale di Arci.



"Un'attenzione che parta dalla valorizzazione dell'utilità dell'associazionismo e dell'economia sociale per la tenuta sociale, politica e economica del nostro paese e che proprio perché ne riconosce l'importanza individui misure idonee a sostenerlo. Non è detto si tratti di grandi risorse economiche, per molti circoli e associazioni si potrebbe trattare semplicemente di misure quali l'azzeramento dell'Imu, della tassa rifiuti e della Tari per l'anno in corso, il riconoscimento di crediti d'imposta per gli affitti, l'accesso a piccole somme a titolo di prestiti a fondo perduto. Ormai è chiaro - prosegue Novelli - che questa crisi non sia solo sanitaria ma sociale ed economica e Arci vuole fare e fa la sua parte per uscirne insieme, ma in quest'ottica nessuno deve essere lasciato indietro neppure il terzo settore con i suoi circoli e le sue associazioni".