Il grido di Montalbano: "Via Marconi abbandonata"

La Spezia - Una Via Marconi abbandonata a se stessa. Di questo parla nella denuncia inviata alla redazione il Comitato tutela territorio Isola - Montalbano - Felettino.

"La strada è invasa da sfalci non eseguiti e rifiuti. Sembra un paesaggio amazzonico, una galleria di alberi che scendono in mezzo alla strada e piante piuttosto poderose nate nelle cunette di scorrimento delle acque a bordo strada. Intorno ai cassonetti ogni settimana c'è sempre una montagna di rifiuti", affermano dalla segreteria del comitato.

Alcuni abitanti del luogo si vedono ripetutamente costretti a contattare l'assessore per far ripulire urgentemente la strada invasa dai sacchetti di plastica e sacchi viola.

"La stessa organizzazione di raccolta rifiuti dei sacchetti viola non funziona - lamentano dal comitato -. Avevano detto che ogni martedì avrebbero ritirato i sacchetti viola posti lungo la strada a fianco ai cassonetti. Non può funzionare in una strada di campagna! Nella notte gli animali che rovistano intorno ai bidoni della spazzatura calpestano e rompono i sacchi viola spargendo tutto quello che si trova al loro interno. Ed ecco che per settimane il paesaggio appare invaso dagli scarti di ogni tipo (vedi foto)".



Poi il problema degli sfalci non eseguiti, ma promessi già da due settimane.

"Ormai le piante cresciute nelle cunette a bordo strada risultano particolarmente robuste richiedendo così un intervento più invasivo e non un semplice taglio d'erba. Vi sono diverse strutture ricettive nella zona e tutte riportano le lamentele dei turisti: "Certo che una zona così bella, con una vista mozzafiato su tutto il golfo spezzino, vederla invasa dalle piante tenute male e dai rifiuti di ogni tipo è davvero un grosso peccato"... La situazione è ormai diventata insostenibile e gli abitanti necessitano di interventi concreti", conclude il comitato.