Il grande freddo in città, Cgil organizza colazione e raccolta di vestiti

La Spezia - La Cgil della Spezia si è resa disponibile all'acquisto, alla raccolta e alla consegna di coperte e indumenti pesanti per i senzatetto e per le famiglie indigenti. Chiunque volesse partecipare alla raccolta può far pervenire coperte o indumenti nuovi (o comunque puliti e in buone condizioni) presso la Camera del Lavoro di Via Bologna 9, tel 0187.547111



Cgil sta anche organizzando volontari per distribuire una colazione calda a chi ne ha necessità (presso "Una colazione con il sorriso" Via Roma). Chi si rende disponibile può contattare la Camera del lavoro (01875471) o presentarsi di persona.