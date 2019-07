Il grande abbraccio tra le associazioni italiane di cultura russa

La Spezia - Venerdì 28 giugno si sono incontrate le varie associazione per la Russia per costituire un comitato di coordinamento. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente dell’associazione spezzina “Russkaya Idea” Angelo Sinisi, ha colto il favore dei partecipanti nel nome della promozione della cultura russa in Italia. L’incontro si è svolto presso il Consolato onorario di Pisa con presente il console onorario Francesco Giani ed ha visto oltre che l’Associazione di Russkaya Idea di La Spezia, anche la partecipazione di altre associazione di Genova, Carrara, Massa e Forte dei Marmi.

“Lo scopo di questa forma di collaborazione - spiega il presidente Angelo Sinisi - è di dare forza ai nostri comuni valori ed idee, scambiandoci notizie e forme di collaborazione. Si è concordato di vederci con ritmi trimestrali alternando luoghi di incontro e ci sono già altre associazioni pronte per aderire all’iniziativa. Questo è solo un punto di partenza, continua il presidente Sinisi, l’auspicio è di raggiungere un giorno un livello di coordinamento su scale nazionale. Per ora ci accontentiamo di questa ottima partenza”.