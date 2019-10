Il gran tour di Martin ha una tappa obbligata alla Spezia

La Spezia - Le città turistiche diventano un crocevia di incontri e scambi e c’è chi subisce il grande fascino della “splendida perla sul mar” tanto da farla diventare una tappa fissa per le sue vacanze. E’ la storia di Martin Burkert, 55enne di Passau in Baviera, che da decenni è assiduo frequentatore e amante appassionato della Spezia.

Martin non ama solo questa città ma, da bravo cittadino europeo, ogni anno appena il lavoro di postino glielo permette parte per una sorta di Grand tour settecentesco che ha ispirato le più alte pagine d’arte e letteratura della storia del mondo.

I viaggi di Martin sono decisamente più comodi rispetto al passato perché passano da mezzi di trasporto che non hanno niente a che fare con carrozze a cavalli e treni a vapore.

Città della Spezia lo ha incontrato e si è fatta raccontare come abbia maturato questo amore smodato per la Spezia e come, di fatto, sia diventato anche un po’ spezzino.



“Amo molto questa città per merito del mio professore di italiano, si chiama Gian Carlo Giani - racconta Martin - lui è spezzino. Mi ha fatto conoscere questa bellissima città e i suoi dintorni. Trovo che gli spezzini siano davvero ospitali e gentili. E’ per me una tradizione alloggiare al monastero di Santa Maria del mare. Poi scendo in città per fare colazione in Via Prione. Il mio piatto spezzino preferito è la farinata, adoro mangiare i piatti di pesce che avete qui e accompagnarli con un buon bicchiere di vino bianco”.

“Ogni volta che riparto mi rimangono nel cuore il mare - conclude Martin -, la cucina e la gente. A questi voglio aggiungere il meraviglioso mercato di Piazza Cavour con i suoi prodotti che contano frutta, verdura e sopratutto il pesce. Oltre che essere bello è davvero funzionale”.