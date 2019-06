Il falò del Batiston pronto a diventare "virale" sui social

La Spezia - Il fascino dell'antico si unisce alla modernità. E a Migliarina ne sanno qualcosa perché proprio in questi giorni torna la Fiera di San Giovanni e l'immancabile falò del Batiston. Il fantoccio che viene dato alle fiamme la sera del 23 giugno simboleggia la fine dei "mali" delle passate stagioni per aprirsi alla feconda estate.

Il falò per qualche anno venne sospeso e recentemente è tornato tra i punti di forza della tradizione migliarinese. Come tutte le tradizioni richiama tanti spezzini e fa pensare quelli lontani. Forse, anche per questo motivo, il falò del Batiston è diventato "social".



Per il secondo anno consecutivo dalla piazza della chiesa di Migliarina, luogo deputato per il rito, partirà la diretta in streaming del falò trasmessa trasmessa sulla pagina Facebook "Parrocchia San G. Battista - Migliarina" dalle 22. Nel quartiere per la festa del santo patrono si fanno le cose in grande e oltre alle attività messe in piazza dai commercianti di quartiere (leggi qui e qui) si terranno in contemporanea le attività organizzate dalla parrocchia. Per il secondo anno consecutivo si terrà la Sagra del Batiston, la fiera di beneficenza e la lotteria.



Le funzioni religiose in programma dal 22 al 24 giugno in onore di San Giovanni Battista.



Sabato 22 giugno ore 18,00 s. messa e unzione dei malati

Domenica 23 giugno ore 21,30 accensione del batiston



Lunedi' 24 giugno Festa del santo patrono ore 8 messe ore 10,30 messa solenne celebrata da don Federico Ratti ore 18,00 messa celebrata da don Paolo Aluisini