Il dolore degli avvocati spezzini per la morte dell'avvocatessa turca Ebru Timtik

La Spezia - Interrotta l'udienza di oggi venerdì 11 settembre 2020, per iniziativa del consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che assieme alla Camera Penale, Camera Civile e Associazioni rappresentative di categoria, hanno dato lettura di un comunicato per esprimere cordoglio e sgomento per la scomparsa di Ebru Timtik, avvocatessa turca morta al termine di un lungo periodo di sciopero della fame mentre era detenuta, in difesa del giusto processo, della dignità della professione forense, e dei diritti fondamentali dell'uomo.

L'iniziativa, condivisa da tutti gli avvocati liguri, che analogamente hanno chiesto la sospensione delle udienze in ogni sede del distretto, giunge in concomitanza della manifestazione che, sempre ieri, ha avuto luogo in piazza Montecitorio, a Roma, per la difesa dei diritti umani in Turchia.

È intollerabile - sostengono - che ancora oggi molti Avvocati siano in carcere in Turchia in relazione ad accuse che trovano origine nell'esercizio del diritto di difesa.

Ancor più grave che agli stessi, in gravi condizioni fisiche perchè debilitati dallo sciopero della fame, non sia neppure adeguatamente garantito il diritto alla salute.

Il comunicato si conclude con un richiamo al Governo italiano, alla UNione Europea, al Consiglio d'Europa e a tutta la comunità internazionale, affinché intraprendano ogni iniziativa utile a garantire il diritto alla vita e al giusto processo.