Il destino di un Palio: ipotesi e speranza in una risposta "secca"

La Spezia - Palio sì oppure no? Una domanda che mai nella vita, se non in casi eccezionali, uno spezzino amante delle tradizioni della città avrebbe mai pensato. Ma come è stato per la fiera di San Giuseppe con un'emergenza sanitaria, mondiale, in corso tutto rimane in un limbo in cui le speranze di sportivi, borgate e appassionati rimangono bloccate.

In questi mesi l'auspicio rimane quello di rivedersi tutti nella tre giorni dedicata al Palio. Ma la situazione, a conti fatti, non è così scontata e semplice: gli allenamenti non si possono fare se non con i propri congiunti e all'aperto, in barca si può uscire ma sempre con congiunti e conviventi. Gli equipaggi hanno cercato di fare il meglio e di allenarsi come potevano, ma è scontato e superfluo ammettere che non è proprio la stessa cosa.

Un altro capo saldo del Palio è la sfilata. E qualcuno, prima del lockdown si era già messo in moto con i idee e acquisti. Lo stop generale ha fermato per due mesi ogni preparativo e nella Fase 2 non cambierà molto.

Le premesse già mettono in evidenza una serie di problemi organizzativi, indipendenti dalla volontà di borgate e cittadini, ma se per ipotesi il Palio potesse farsi come sarà possibile far mantenere le distanze alle 30mila persone che vogliono vivere le emozioni della Morin in loco?



Per il mondo del Palio la classica risposta "secca", quindi "sì" oppure "no", metterebbe il cuore in pace da più punti di vista: in caso di concessione l'edizione 2020 sarebbe completamente diversa e con più restrizioni ma non sarebbe persa, se la riposta fosse negativa perché non sarebbe possibile garantire sicurezza e distanza il palio si fermerebbe con un po' di dispiacere con gli spezzini che perderebbero in meno di dodici mesi un evento che li identifica agli occhi del mondo. La sicurezza rimane il caposaldo per tutti, quindi, a quel punto si farebbe un passo indietro tutti e con un po' di nostalgia se si potrà passeggiare alla Morin si guarderà con nostalgia la zona delle partenze e immaginare il grido "Armi alle sagole".



Un'altra ipotesi, quindi il forse, potrebbe essere lo spostamento delle gare sempre nel 2020 ma in un altro periodo dell'anno. Un punto difficile sul quale ragionare memori delle esperienze dell'autunno camaleontico che da un po' di anni caratterizzano il territorio spezzino.

E' tutto sospeso e da un certo punto di vista fa un po' rabbia vedere cieli tersi e splendidi in questo periodo quando solitamente ci si prepara per le prepalio.

L'unica certezza è che l'unica realtà che potrebbe decidere le sorti della gara è il governo. Al momento non ci sono gli elementi per dire se il palio ci sarà oppure no. Altra certezza è che le borgate impegnano una gran quantità di denari per atleti, attrezzature, imbarcazioni. E per alcuni gli introiti arrivano anche dalle sagre che con tutta probabilità quest'anno potrebbero non esserci. Dal canto loro le istituzioni e lo stesso Comitato delle borgate potrebbero dare garanzie e sostegni per chi è in maggiore difficoltà ma il Covid-19 pesa ancora troppo e comunque sulla situazione. Da qualunque punto si guardi la novantacinquesima edizione del Palio del golfo e la sua preparazione sarebbero comunque tutte in salita.