Il corto di Matteo Taranto ai David di Donatello, il sindaco: "Orgoglio per la città"

La Spezia - “Un orgoglio per tutta la Città e tutta la Provincia che lo spezzino Matteo Taranto, con il suo cortometraggio “Una lettera”, da lui stesso diretto e interpretato, sia in concorso per il premio David di Donatello 2021". E' quanto dichiarato dal sindaco Pier Luigi Peracchini in merito alla partecipazione, ai David di Donatello, del cortometraggio "Una lettera" diretto alla regia direttore artistico del Teatro civico Matteo Taranto.

"Le mie più sincere e vive congratulazioni vanno al direttore artistico del Teatro Civico che, attraverso la sua opera, ha acceso un faro di riflessione sulla cultura al tempo del coronavirus in Italia con un monologo intenso e coraggioso - scrive il sindaco -. L’augurio è che non solo possa trionfare, ma che la sua opera possa accendere un dibattito serio intorno al settore culturale nazionale che, durante questa pandemia, è stato tra i più dimenticati. Il direttore artistico Taranto, consapevole proprio di questo, ha in questi mesi continuato a lavorare per il Civico con grande impegno, portando a casa degli spezzini per l’8 dicembre lo spettacolo “Vergine Madre” di Lucilla Giagnoni nella convinzione che la cultura e il teatro stesso, non si possano mai fermare.”



(foto: repertorio)