Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Aharon Adolfo Croccolo

La Spezia - La Città della Spezia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Aharon Adolfo Croccolo e si unisce al dolore della famiglia e della comunità ebraica. "E’ stato uno spezzino autentico, schietto e generoso verso tutta la comunità, ebraica in particolare e spezzina in generale. Partigiano ebreo, ha combattuto strenuamente per la libertà del suo Paese e contro le odiatissime leggi razziali riuscendo a sfuggire alla deportazione in Germania. Se La Spezia è conosciuta nel mondo come “Porta di Sion” ed è stata annoverata nell’Elenco dei Giusti, il merito è soprattutto di Aharon, per aver ispirato, organizzato e ideato l’esodo di oltre mille ebrei che partirono per la Palestina dal Porto della Spezia attraverso le navi Fede e Fenice. La nostra comunità ha perso un testimone illustre della storia del Novecento spezzina, ma proprio per il suo impegno non ne perderemo mai la memoria". Questo il ricordo del sindaco Pierluigi Peracchini.